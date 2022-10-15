Son dakika haber | İskenderun Körfezi'nde oluşan 3 hortum kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | İskenderun Körfezi'nde oluşan 3 hortum kamerada

15.10.2022 12:59

Gelen son dakika haberine göre İskenderun Körfezi'nde oluşan 3 hortum kamerada Biri büyük 3 hortum vatandaşların kameralarına yansıdı Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarında 3 hortum oluştu, o anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

İskenderun Körfezi'nde oluşan 3 hortum kamerada

Biri büyük 3 hortum vatandaşların kameralarına yansıdı

HATAY - Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarında 3 hortum oluştu, o anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

İskenderun Körfezi açıklarında dev bir hortum oluştu. Bu arada dev hortumun yanında iki hortum daha meydana geldi. Hortumla birlikte çakan şimşekler ise heyecanla izlendi. Hortum, kentin bir çok farklı açısından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, dev hortumun, İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçeleri arasında denizden karaya ilerlediği ve daha sonra etkisini kaybettiği görüldü.

YORUMLAR
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TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor Hatay haberleri: İskenderun Körfezi'nde oluşan 3 hortum kamerada Hatay haberleri: İskenderun Körfezi'nde oluşan 3 hortum kamerada
Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İskenderun Körfezi'nde oluşan 3 hortum kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İskenderun Körfezi'nde oluşan 3 hortum kamerada - Son Dakika
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