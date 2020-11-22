Son dakika haber! İslahiye'de kısıtlama başladı, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Son dakika haber! İslahiye'de kısıtlama başladı, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
22.11.2020 22:17
Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamalara uyulması ile birlikte sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Başkanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni karar ile hafta sonları saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. İslahiye'de saat 20.00 itibarıyla polis, bekçi ve zabıta ekipleri denetimlere başladı. Kısıtlamalara, vatandaşların uyduğu görülürken, polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.Sessizliğe bürünen meydan ve sokaklarda temizlik işçilerinin ise mesailerine devam ettiği görüldü.
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