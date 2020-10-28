Son dakika haber: İslahiye'de SİT alanlarını, jandarma koruyor - Son Dakika

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan mozaikler, Cıncıklı ören yeri, Zincirli Höyük, Tilmenhöyük Arkeoloji Parkı ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi gibi ilçedeki SİT alanlarını koruyor.

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