Son dakika haber... İslamabad'da muhalefet partileri hükümet karşıtı protesto düzenledi - Son Dakika

Son dakika haber... İslamabad'da muhalefet partileri hükümet karşıtı protesto düzenledi

19.01.2021 18:39
Son dakika haber... İslamabad'da muhalefet partileri hükümet karşıtı protesto düzenledi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 muhalefet partisi, Pakistan Seçim Komisyonu'nun iktidardaki Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) yabancı kaynaklarına ilişkin dava duruşmasını yeniden ertelemesini protesto etti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 muhalefet partisi, Pakistan Seçim Komisyonu'nun iktidardaki Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) yabancı kaynaklarına ilişkin dava duruşmasını yeniden ertelemesini protesto etti.

Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında toplanan ve hükümet karşıtı ilk mitinglerini 16 Ekim 2020'de Gujranwala şehrinde yapan 11 muhalefet partisi, 13'üncü mitingleri için İslamabad'da bir araya geldi.

Keşmir Chowk Bulvarı'ndan parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgeye doğru hareket eden PDM konvoyu, Başbakanlık Ofisi karşısındaki Seçim Komisyonu önünde toplandı.

Mitinge katılanlar arasında PDM ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, Pahtunhva Milli Avami Partisi (PKMAP) lideri Mahmud Achakzai ile çok sayıda politikacı ve aktivist bulunuyor.

İsrail ve Hindistan'dan "fon alındı" iddiası

Navaz, burada yaptığı konuşmada, Seçim Komisyonunun, babası Şerif'e karşı davaları birkaç günde neticeye erdirdiğini ancak PTI'nın yabancı kaynaklar davası ile ilgili 2014'ten bugüne 70 duruşma yapılmasına rağmen bir sonuç alınmadığını anımsattı.

PTI'nın söz konusu yabancı kaynaklar davasını Pakistan tarihindeki "en büyük sahtekarlık" olarak niteleyen Navaz, Başbakan İmran Han'ın "Hindistan ve İsrailli kişi ve firmalardan fon aldığını" iddia etti.

Navaz, Hindistan'da iktidardaki "Hindistan Halk Partisi üyesi Inder Dosanjh" ve "İsrail'den Barry C. Schneps'in Han'a fon sağladığını" öne sürdü.

PDM temsilcileri, Seçim Komisyonunun PTI'nın yabancı kaynaklarına ilişkin ertelediği dava duruşmasının yapılmasını talep ediyor. Söz konusu dava, 2014'ten bu yana sürüyor.

İktidardaki PTI'ya yönelik iddialar arasında yasa dışı finansman kaynakları, partinin yurt içi ve dışındaki banka hesaplarının gizlenmesi, kara para aklama ve Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı bağışlar almak için PTI üyelerinin özel banka hesaplarının paravan olarak kullanılması yer alıyor.

Sıkı güvenlik önlemleri

İslamabad Başkent Bölgesi Yönetimi 1000'in üzerinde polisi protestolar sırasında güvenliği sağlamakla görevlendirmişti. Polislere silah taşımaması talimatı verilmişti.

Kırmızı bölgeye tüm giriş ve çıkışlar polisler tarafından tutulurken, buralardaki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Ayrıca protestonun yapılacağı Seçim Komisyonu yakınında bulunan başta Başbakanlık Ofisi olmak üzere, Pakistan Yüksek Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde de güvenlik önlemleri artırılmıştı. Bazı binaların önlerine tel örgüler çekilmişti.

PDM 20 Eylül 2020'de kuruldu

20 Eylül 2020'de oluşturulan PDM, ordunun 2018 seçimlerinde "hile" ile Başbakan Han liderliğindeki PTI'yı iktidara getirdiğini öne sürüyor.

PDM'nin gelecek haftalarda da ülke çapında miting, protesto ve halka açık toplantılarına devam etmesi bekleniyor.

Hareketin temsilcileri, Başbakan Han'ın istifasını ve seçimlerin "adil" şekilde yeniden yapılmasını talep ediyor.

PDM ve JUI-F lideri Rehman, 15 Aralık'ta basına yaptığı açıklamada, eğer hükümet 31 Ocak'a kadar istifa etmezse 1 Şubat'ta İslamabad'a geniş çaplı yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Bununla birlikte basında, söz konusu yürüyüşün marta ertelendiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İslamabad'da muhalefet partileri hükümet karşıtı protesto düzenledi - Son Dakika


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