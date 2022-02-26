Son dakika haber: İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı

26.02.2022 00:57
Son dakika haber: İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı

Son dakika haber... Hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmak ile birlikte kitlenmek sureti ile hırsızlık"...

Hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmak ile birlikte kitlenmek sureti ile hırsızlık" suçlarından araması bulunan F. D. Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

9 ayrı suçtan 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan F.D. jandarmadaki adli işlemlerin ardından sevk edildiği Milas Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Muğla'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı

Uyuşturucu, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Son Dakika: Ukrayna'dan müzakere açıklaması geldi: Rusya'yla yer ve zamanı görüşüyoruz
00:48 Rus kulübünde forma giyen Ukraynalı futbolcu "Savaşa hayır" paylaşımından sonra takımdan kovuldu!
00:26 Kiev, siren sesleriyle inliyor! Başkentte gökyüzü patlamalarla aydınlandı
00:07 Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor
00:05 Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy açıklama yaptı! Koruma polisine çanta taşıtması ve şemsiye tutturmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu
23:56 Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı
23:52 Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı
23:25 Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 01:07:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement