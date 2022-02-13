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Son dakika haber: İşlettiği kahvehanede öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haber: İşlettiği kahvehanede öldürüldü

13.02.2022 13:43
Son dakika haber: İşlettiği kahvehanede öldürüldü

Son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de, Hüseyin Ö., tartıştığı kahvehane işletmecisi Ali Bahri Gürcan'ı (51) tabancayla öldürdü.

ESKİŞEHİR'de, Hüseyin Ö., tartıştığı kahvehane işletmecisi Ali Bahri Gürcan'ı (51) tabancayla öldürdü. Hüseyin Ö. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan, gece yarısı iş yerinde Hüseyin Ö. ile tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Hüseyin Ö., belinden çıkardığı tabancayla Gürcan'a ateş etti. Ağır yaralanan Gürcan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Gürcan hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Hüseyin Ö.'yü, yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Ö. ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


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Odunpazarı, Gökmeydan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İşlettiği kahvehanede öldürüldü - Son Dakika


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