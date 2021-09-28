Son dakika haber! İşlettiği markette öldürüldü - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde işlettiği markette kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Haşim Mustafa Türk (58), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Urfa Caddesi'nde meydana geldi. Haşim Mustafa Türk, işlettiği markete gelen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Türk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Haşim Mustafa Türk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.