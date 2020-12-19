Kütahya'da korona virüse yenik düşen Hemşire Hasan Baştuğ'un ismi, görev yaptığı hastanenin bulunduğu sokakta yaşayacak.

Belediye Başkanı Alim Işık, 100. Yıl Mahallesi'nde 2. Poyraz Sokak'ın isminin komisyon kararı sonrası Hemşire Hasan Baştuğ Sokak olarak değişeceğini söyledi. Mahalle ziyaretleri kapsamında 100. Yıl Mahallesini ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık Mahalle Muhtarı İsmail Cengiz Çapat ve mahalle sakinlerinin taleplerini aldı. Başkan Işık, geçtiğimiz günlerde Korona virüse yenik düşerek vefat eden sağlık şehidi hemşire Hasan Baştuğ'un adının, mahalledeki görev yaptığı hastanenin bulunduğu sokakta yaşatılacağını söyledi.

2. Poyraz Sokağın isminin Hemşire Hasan Baştuğ Sokak olarak değiştirilmesi talebini ilgili komisyona göndereceklerini dile getiren Başkan Işık, "2. Poyraz Sokağın ismi Korona virüsten hayatını kaybeden değerli hemşerimiz merhum Hasan Baştuğ ismi ile değiştirilmesini uygun gördük. Mecliste alacağımız karardan sonra sokağımızın ismini sağlık şehidimizin adı ile değiştireceğiz" dedi. - KÜTAHYA