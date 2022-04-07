Son dakika haber! İspanya Başbakanı Sanchez Fas'a geldi - Son Dakika
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Son dakika haber! İspanya Başbakanı Sanchez Fas'a geldi

07.04.2022 20:29
Son dakika haber! İspanya Başbakanı Sanchez Fas'a geldi

Son dakika haberleri... Batı Sahra sorununda dış politikasını değiştirerek Fas ile ikili ilişkilerini düzelten İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Rabat'a geldi.

Batı Sahra sorununda dış politikasını değiştirerek Fas ile ikili ilişkilerini düzelten İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Rabat'a geldi.

Başbakan Sanchez ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Rabat-Sale Havalimanına indi.

Fas Kralı 6. Muhammed'in daveti üzerine Rabat'a gelen Sanchez'in ziyareti iki gün sürecek.

Kral 6. Muhammed'in bu akşam vereceği iftara katılacak olan Sanchez, programı kapsamında yarın Rabat'ta Faslı yetkililerle bir araya gelecek.

Bu ziyaretle iki ülke arasında yaklaşık 1 yıldır duran ikili ilişkilerin tekrar hareketlenmesi, 2 yıldır ara verilen karşılıklı deniz ulaşımının da yeniden başlaması kararının alınması bekleniyor.

Fas-İspanya ilişkilerinde kriz yaşanmıştı

Açılımı "Sakiyet'ul Hamra ile Vadi ez-Zeheb'in Halk Kurtuluş Cephesi" olan Polisario'nun Genel Sekreteri ve bazı ülkelerce tanınan Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı olan İbrahim Gali'nin geçen yıl İspanya'da Kovid-19 tedavisi görmesi, Fas'ın İspanya'ya sert tepki göstermesine ve ilişkilerin gerilerek iki ülke arasında bir krize dönüşmesine yol açmıştı.

Madrid'deki Büyükelçisi Kerime Binyaiş'i geri çeken Fas yönetimi, 17 Mayıs 2021'de 8 bin kadar düzensiz göçmenin denizden ve karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki "toprağı" Septe (Ceuta) kentine akın etmesine göz yummuş, İspanyol hükümeti ise orduyu bölgeye göndererek bir hafta içinde göçü durdurmuştu.

Aradan geçen 10 aylık zamanda her iki taraf da basına açıklama yapmaktan kaçınarak, alt düzeyde müzakereler yürütmüş ve son olarak 14 Mart'ta Sanchez'in Kral 6. Muhammed'e Rabat yönetiminin Batı Sahra sorununun çözümü için önerdiği "özerklik planını" doğru bulduklarını ifade eden bir mektup göndermesinin ardından kriz sona ermiş, böylece İspanya'nın Batı Sahra sorununun çözümüne ilişkin "tarafsızlık" politikası da son bulmuştu.

Son dakika haber! İspanya Başbakanı Sanchez Fas'a geldi
Son dakika haber! İspanya Başbakanı Sanchez Fas'a geldi
Son dakika haber! İspanya Başbakanı Sanchez Fas'a geldi
Son dakika haber! İspanya Başbakanı Sanchez Fas'a geldi

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Togo Cumhuriyeti, İspanya, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İspanya Başbakanı Sanchez Fas'a geldi - Son Dakika


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