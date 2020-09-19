İspanya'da askerler zam talebiyle gösteri yaptı - Son Dakika

İspanya'da Silahlı Kuvvetler mensupları, maaşlarına zam talebiyle başkent Madrid'de gösteri yaptı.

Askerlerin bağlı olduğu derneklerce organize edilen gösteri kapsamında meclis binasından başlayan yürüyüş Maliye Bakanlığı önünde son buldu.

"Daha az laf daha çok eylem, onurlu maaş" yazılı pankartla birlikte yürüyen askerler, 2021 devlet bütçesinde Silahlı Kuvvetler personelinin ücretlerine zam yapılması için tüm siyasi partilere kendilerine destek olması çağrısında bulundu.

İspanya'da polis ve jandarma personeline göre çok daha az maaş aldıklarını belirten asker derneklerinin hazırladığı manifestoda, "Bizler ucuz ve sessiz kalan işçiler değiliz. Silahlı Kuvvetlerin itaat, çabuk hareket etme, profesyonellik ve her zaman ulaşılabilirliği sorgulanamaz. Adil ve onurlu bir maaş istiyoruz." ifadesi yer aldı.

"Değeri 11 milyon avro olan tanklarımız var ama bunu kullanan askerler, Silahlı Kuvvetlerdeki asgari ücretin sadece 60 avro üzerinde maaş alıyor." diyen dernek temsilcileri, uzun zamandır yaptıkları eylemlere siyasilerin artık kulak vermesini istedi.