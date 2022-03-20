İspanya'da hükümetten sıkıntılarına çözüm isteyen çiftçiler meydanlara indi - Son Dakika
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İspanya'da hükümetten sıkıntılarına çözüm isteyen çiftçiler meydanlara indi

20.03.2022 16:24

İspanya'da yüksek maliyetlere ve düşük kar paylarına karşı hükümetten çözüm talep eden çiftçiler, başkent Madrid'de yüksek katılımlı bir eylem yaptı.

İspanya'da yüksek maliyetlere ve düşük kar paylarına karşı hükümetten çözüm talep eden çiftçiler, başkent Madrid'de yüksek katılımlı bir eylem yaptı.

Traktörleriyle, atlarıyla ve 1500 otobüsle Madrid'e gelerek gösteri yapan 100 binden fazla tarım ve hayvancılık sektörü çalışanı, geçim sıkıntısından dolayı "Artık yeter, daha fazla tahammül edemiyoruz." sloganı atarak, hükümetten acil çözüm istedi.

Çiftçilerin bağlı olduğu sendikaların temsilcileri, basına yaptıkları açıklamalarda, enerji ve ham madde maliyetlerindeki artış, kuraklık sorunları, taşımacılık sektöründeki grev ve Ukrayna'daki savaşın sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Küçük Ölçekli Tarım ve Hayvancılık Birliği Genel Sekreteri Lorenzo Ramos, "İki yıldır fiyatlar artıyor ama biz giderlerimizin altında kazanç sağlıyoruz. Buna daha fazla tahammül gösteremeyiz." dedi.

Ramos, Kovid-19 salgını ile Ukrayna'daki savaşın sektörü tamamen bitirdiğini belirterek, "Gübre fiyatları iki katına çıktı. Bir yıl önce 0,45 sent olan tarımsal mazot fiyatları şimdi 1,4 avroya çıktı." şeklinde konuştu.

Boğa yetiştiricileri ile avcılık sektörünün de katıldığı eylemde, İspanya'daki boğa güreşleri ve avcılık geleneklerinin devam ettirilmesi çağrısı yapıldı.

Gösteriye, muhalefetteki sağ görüşlü siyasi partiler de destek verdi.

Ülkede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle son dönemlerde hükümet karşıtı gösteriler artarken, Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu'na bağlı kamyon ve tır şoförleri ise 14 Mart'tan bu yana grev yapıyor.

İspanya'daki iki büyük sendika da (CCOO ve UGT), enerji sektöründe reform talebiyle 23 Mart'ta başkent Madrid'de eylem yapacağını duyurdu.

İspanya'da hükümetten sıkıntılarına çözüm isteyen çiftçiler meydanlara indi
İspanya'da hükümetten sıkıntılarına çözüm isteyen çiftçiler meydanlara indi
İspanya'da hükümetten sıkıntılarına çözüm isteyen çiftçiler meydanlara indi
İspanya'da hükümetten sıkıntılarına çözüm isteyen çiftçiler meydanlara indi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da hükümetten sıkıntılarına çözüm isteyen çiftçiler meydanlara indi - Son Dakika


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