Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 127'ye çıktı - Son Dakika

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının düne göre 2 artarak 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 39 kişinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 96 olduğu, toplam vaka sayısının 239 bin 429'a yükseldiği bilgisi verildi.

Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid ve Katalonya'da yoğunlaşan yeni vaka sayısının olağanüstü halin (OHAL) başladığı 14 Mart'tan bu yana en düşük günlük artış olması dikkati çekti.

Kademeli normalleşme süreci

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, 7 Haziran'da süresi dolacak OHAL'in 21 Haziran'a kadar uzatılması için gelecek hafta Meclis'e yeni bir tezkere sunacaklarını açıkladı.

Sanchez, OHAL'in son kez uzatılacağını, daha sonrasında Kovid-19'la mücadelede özerk yönetim hükümetlerinin kendi bölgeleriyle ilgili kararları kendilerinin alabileceklerini söyledi.

İspanya Başbakanı ayrıca, 4 aşama olarak belirlenen ve 4 Mayıs'tan bu yana uygulanmaya başlanan kademeli normalleşmede 8 Haziran'dan itibaren ülkenin tamamının 3'üncü aşamada olacağını, bazı yerlerde son aşamaya da geçileceğini kaydetti.

Sanchez, 21 Haziran'dan itibaren ülke genelinde şehirlerarası ulaşımın serbest olacağını ifade etti.

"Sorumsuzca davranışlardan ve kurallara uyulmamasından" dolayı bazı yerlerde salgında ikinci dalganın görüldüğünü vurgulayan Pedro Sanchez, şöyle konuştu:

"İkinci dalga olacak ama ulusal sağlık sistemimizi riske atmamak için bunu olabilecek en az yoğunlukta yaşamak için elimizden geleni yapmalıyız. Tedbiri elden bırakmamak, sosyal mesafe, maske kullanımı ve belirli saat aralıklarında sokağa çıkma gibi kamu sağlığı kriterlerini uygulamak çok önemli."

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 1410'a çıktığını açıkladı.

Açıklamada, virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin yüzde 87'sinin 70 yaş üstü olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ülkede son 24 saatte 295 yeni vaka tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 32 bin 500'e çıktığı bildirildi.

Bu arada, Sağlık Genel Müdürlüğü yetkilileri, Portekiz'de ilk defa 30 yaşın altında bir kişinin Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybettiğini duyurdu.