Son dakika haber | İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 346'ya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber | İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 346'ya çıktı

Son dakika haberine göre İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 343 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 3 artırarak 28 bin 346 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 12 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Madrid (5) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 84 artan vaka sayısının, toplamda 248 bin 970'e yükseldiği bilgisi verildi.

Öte yandan İspanya'nın kuzeyindeki Asturias özerk bölgesinde son 17 gündür yeni Kovid-19 vakasına rastlanmaması dikkati çekti. Şimdiye kadar 2 bin 435 vakanın tespit edildiği ve 334 kişinin salgından hayatını kaybettiği Asturias'da 5'i yoğun bakımda toplam 6 kişinin Kovid-19 tedavilerine hastanede devam ediliyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1568'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 266 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 912 olduğu bildirildi.

İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 205 olarak verildi.

Sağlık Bakanlığı, Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 346'ya çıktı - Son Dakika

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