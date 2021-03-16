Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti

16.03.2021 21:05
Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberleri... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 962 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 962 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında toplam can kaybı 72 bin 565'e, vaka sayısı ise 3 milyon 200 bin 24'e çıktı. Kovid-19'dan kaynaklanan yüksek günlük ölü sayılarının devam ettiği İspanya'da, 141 ölü ile ocak ayından bu yana ikinci kez (10 Mart'ta 123) 150'nin altında can kaybı açıklandı.

Ülkede en fazla günlük yeni vaka ve can kaybı tespit edilen bölgenin, önlemlerin en çok gevşetildiği başkent Madrid olması dikkati çekti.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, merkezi hükümetle koordinasyonlu bir şekilde yerel yönetimlerin aldıkları önlemlerle yeni vaka sayıları ve can kayıpları yüksek seviyelerden aşağıya çekilmişti.

Hükümet, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamalarının Paskalya tatilinin (27 Mart-4 Nisan) sonuna kadar, Balear ve Kanarya Adaları bazı konularda muaf bırakılarak ülke genelinde devam etmesi kararı almıştı.

Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 384 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Ülkede, salgının başlamasından bu yana 16 bin 707 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 814 bin 897'ye çıktı.

OHAL'in 31 Mart'a kadar uzatıldığı Portekiz'de yeni vaka ve can kayıplarındaki düşüşten dolayı ülke genelinde uygulanan önlemler hafta başından itibaren gevşetilmeye başlandı.

Sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, gece sokağa çıkma yasağı ve bar ve restoranların kapalı tutulmasının devam ettiği Portekiz'de kreşler, ilkokullar, kuaförler ve kütüphaneler açıldı.

Portekiz, İspanya, Madrid, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Yunan medyasından Pelkas tepkisi: Kanat oynamayı sevmez, rahat hissettiği yer forvet arkası Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sarı-kırmızılılar, Talisca için sezon sonunda harekete geçecek Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor! Canlı anlatım Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı
Vicdansız sürücü ezdiği köpeğin haline dönüp bakmadan yoluna devam etti Vicdansız sürücü ezdiği köpeğin haline dönüp bakmadan yoluna devam etti         
21:59
İki grubu zor ayırdılar! Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada İki grubu zor ayırdılar! Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada         
21:47
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren paylaşım! Eski neşesine geri döndü Mehmet Ali Erbil'den sevindiren paylaşım! Eski neşesine geri döndü         
21:24
Vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunuyor! Iğdır Valisi Sarıibrahim'den acil durum çağrısı Vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunuyor! Iğdır Valisi Sarıibrahim'den acil durum çağrısı         
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı         
18:59
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 22:17:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei