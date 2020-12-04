Son dakika haber | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 214 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 214 kişi öldü

04.12.2020 20:23
Son dakika haber | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 214 kişi öldü, System.String[]

Son dakika haberler: İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 bin 745 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 bin 745 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 214 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 952 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 46 bin 252'ye çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 675 bin 902 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 8 bin 745 artışla 1 milyon 684 bin 647'ye yükseldiği kaydedildi.

Hastanelerde 12 bin 552 Kovid-19 hastası tedavi görüyor, bunlardan 2 bin 371'i yoğun bakımda bulunuyor.

Ülke genelinde ekim ayında her 100 bin kişide 500'ün üzerinde olan Kovid-19 vaka sayısı, önlemlerle 231'e kadar düşürülse de halen yüksek risk düzeyinde.

Sağlık Bakanı Salvador İlla ve uzmanlar, Noel ve yılbaşı döneminde bu sayının yeniden artmasından endişe ediyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 935 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 803'e, toplam vaka sayısı da 312 bin 553'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL'in, mevcut yasalara göre en fazla 15 gün yürürlükte kalması nedeniyle mecliste bu akşam yapılacak oylamayla 23 Aralık'a kadar uzatılması öngörülüyor.

OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilerek halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor. Bakanlar Kurulunun yarın yapılacak toplantıda yeni tedbirler alabileceği belirtiliyor.

Olağanüstü Hal, Portekiz, İspanya, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 214 kişi öldü - Son Dakika


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