Son dakika haber: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 273 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 273 kişi öldü

02.12.2020 21:25
Son dakika haber: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 273 kişi öldü, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 273 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 bin 331 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 273 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 bin 331 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 273 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1051 kişinin salgın nedeniyle öldüğünü ve toplam sayının 45 bin 784'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 656 bin 444 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 9 bin 331 artışla 1 milyon 665 bin 775'e çıktığı kaydedildi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Noel ve yılbaşı için Kovid-19 önlemleri belirlendi

Diğer yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, Noel ve yılbaşı tatilleri boyunca Kovid-19'a karşı alınacak önlemleri açıkladı.

"Normal bir Noel olmayacak." görüşünü yineleyen İlla, 23 Aralık-6 Ocak tarihlerinde aile ziyareti dışında özerk yönetimler arası serbest dolaşımın kısıtlanacağını duyurdu.

İlla ayrıca 24, 25, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde, şu ana kadar 6 olarak uygulanan en fazla bir araya gelme sayısının 10'a çıkarılacağını ve gece sokama çıkma yasağının saat 23.00 yerine 01.30'a kadar uzatılacağını kaydetti.

İlla, "Bu bayramlar herkes için çok özel. Aile ve sevdiklerinle birlikte olmanın ne anlama geldiğini herkes biliyor. Vatandaşların bu kurallara saygı göstereceğinden eminiz. Kovid-19'da yeni vaka eğrisini terse döndürmek çok zor oldu ve hayati değerde olduğunun farkındayız. Bu tedbirleri zevk olsun diye ya da birilerinin hayatını engellemek için almıyoruz. Önlemlerin uygulanması aşamasında gerekli kontroller yapılacak." ifadelerini kullandı.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 384 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 645'ye, toplam vaka sayısı da 303 bin 846'ya çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Portekiz, İspanya, Aralık, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 273 kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid, Zidane'nın yerine Pochettino'yu düşünüyor ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi Başakşehir'de ilk gol geldi! Leipzig, temsilcimiz karşısında öne geçti Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı İran'ın "nükleer faaliyetlerini hızlandıracak" yasa tasarısı hükümetin itirazlarına rağmen onaylandı Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
Dünya Sağlık Örgütü: Sürü bağışıklığını sağlamak için toplumun yüzde 65-70'inin aşı olması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü: Sürü bağışıklığını sağlamak için toplumun yüzde 65-70'inin aşı olması gerekiyor         
20:35
Kastamonu Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası uyardı: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı Kastamonu Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası uyardı: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı         
20:13
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu         
19:50
ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor         
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi         
19:19
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı         
17:48
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Aşılara veya ilaçlara kim onay veriyor, aşının güvenli olduğunu nereden biliyoruz? İşte detaylar Aşılara veya ilaçlara kim onay veriyor, aşının güvenli olduğunu nereden biliyoruz? İşte detaylar         
15:08
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı         
11:27
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 21:34:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 273 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei