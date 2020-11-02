İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 3 günde 55 bin 19 arttı.

Sağlık Bakanlığı cuma günü 1 milyon 185 bin 678 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını 55 bin 19 artışla bugün 1 milyon 240 bin 697 olarak güncelledi.

Salgının en yoğun görüldüğü bölgelerden olan Katalonya'da özerk yönetimin teknik sorundan dolayı hafta sonuna ilişkin verilerini gönderemediği belirtildi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 3 günde 379 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 777 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 36 bin 257'ye çıktığını duyurdu.

Ülkede 25 Ekim'den bu yana uygulanan olağanüstü hal kapsamında gece sokağa çıkmak yasaklanırken 6 kişiden fazla toplanmama, tüm kamusal alanlarda maske takma, bar, restoran, mağazalar ya da dini ibadet yerlerinin yüzde 50'den fazla kapasiteyi geçmemesi, sporda amatör branşlarda müsabakaların ertelenmesi gibi uygulamalar devam ediyor.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 44 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 506 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı.

Toplam vaka sayısının 146 bin 847'ye çıktığı Portekiz'de, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 590 oldu.

Ülkede artan vaka ve ölü sayılarından dolayı Başbakan Antonio Costa, OHAL ilan edilip, gece sokağa çıkma yasağı talebiyle Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile görüştü.