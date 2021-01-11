Son dakika haber: İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı bölgesel ek önlemler alındı - Son Dakika

Son dakika haber: İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı bölgesel ek önlemler alındı

11.01.2021 21:25
Son dakika haber: İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı bölgesel ek önlemler alındı, System.String[]

Son dakika haberler: İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır tespit edilen yeni vaka sayılarındaki artışın devam etmesiyle yerel yönetimler ek önlemler açıklamaya başladı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır tespit edilen yeni vaka sayılarındaki artışın devam etmesiyle yerel yönetimler ek önlemler açıklamaya başladı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 3 günde 61 bin 422 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 2 milyon 111 bin 782'ye çıktı.

Ülkede salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 Ocak'tan bugüne 401 artışla 52 bin 275'e ulaştı.

Yeni vaka sayılarındaki artışlardan dolayı Endülüs, Madrid, Balear Adaları ve Asturias gibi bazı özerk yönetimler, Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) gereği gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemlerini genişletti.

Sokağa çıkma yasağının başlama saati 23.00'dan 22.00'a çekilirken, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri de kısıtlandı.

Ayrıca başkent Madrid'de 1,2 milyon kişiyi etkileyecek şekilde bölgesel karantina kararı alındı.

Diğer yandan İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılaması, hafta sonunda ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan kötü hava şartlarından dolayı yavaşlatıldı.

Gelen yeni aşıların dağıtılması için askeri birlikler görevlendirildi.

Portekiz'de Kovid-19'a bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 122 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 604 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Böylece, Portekiz'de salgının başlamasından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 925'e, toplam vaka sayısı da 489 bin 293'e çıktı.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve 15 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Portekiz, İspanya, Madrid, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı bölgesel ek önlemler alındı - Son Dakika


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