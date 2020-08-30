Son dakika haber... İspanya'da sahil dinlenme tesisinde büyük yangın
Son dakika gelişmesine göre İspanya'nın Marbella kentinin güneybatısındaki bir sahilin dinlenme tesisinde yangın çıktı.
İspanya'nın Marbella kentinin güneybatısındaki bir sahilin dinlenme tesisinde yangın çıktı. Yüzlerce turistin tahliye edildiği yangında tesis kullanılmaz hale geldi. Yangın ve yaşanan panik anları sosyal medyada paylaşıldı.
Yangın, İspanya'nın Marbella kentinin güneybatısındaki Estepona kasabasında bulunan Purobeach adlı dinlenme tesisinde çıktı. Turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olduğu belirtilen tesis, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Yangın çıkan tesiste bulunan eski futbolcu Alan Brazil, İngiliz medyasında yaptığı açıklamada, "Başta mangal sandık ancak turistler kaçışmaya başladı ve çalışanlar dışarıya çıkmamızı söyledi. İnsanlar güvenli bir noktaya koşuyordu korkunçtu. Binanın çatısı sazdan yapıldığı için yangın çok hızlı yayıldı. Buraya çok sık geliyorum ve böyle bir yangına şahit olmak gerçekten üzücü. Herkesin sağ salim kurtulması bir mucize" dedi. Yangına 30 itfaiye personeli ve 3 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.
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