Son dakika haber! İspanya'da son 24 saatte 25 bin 595 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 25 bin 595 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 264 bin 517'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 25 bin 595 kişide daha virüs tespit edildiği, 239 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 264 bin 517'ye, toplam can kaybı ise 35 bin 878'e ulaştı.