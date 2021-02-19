Son dakika haber | İspanya'daki gösteriler üçüncü gününde de olaylı geçti - Son Dakika

Son dakika haber | İspanya'daki gösteriler üçüncü gününde de olaylı geçti

19.02.2021 00:21
Son dakika haber | İspanya'daki gösteriler üçüncü gününde de olaylı geçti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve vandalizme dönüşen gösteriler üçüncü gününde de olaylara sahne oldu.

İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve vandalizme dönüşen gösteriler üçüncü gününde de olaylara sahne oldu.

İlk olarak 16 Şubat'ta Katalonya bölgesinin Barcelona, Lleida, Girona, Vic, Tarragona kentlerinde başlayan ve dün başkent Madrid ve Granada, Malaga gibi diğer büyük şehirlere yayılan "Hasel'e özgürlük" başlığı altındaki gösteriler bugün de devam etti.

Hasel'in Lleida kentinde yaşamasından ve buradaki cezaevine konulmasından dolayı Katalonya'da yoğunlaşan eylemlere bugün Valensiya, Salamanca ve Bask bölgesindeki 5 kent eklendi.

Şiddet yanlısı eylemler özellikle Valensiya ve Barselona'da yoğunlaşırken, en az 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polise taş atan, çöp bidonlarını ateşe veren, dükkanlara, bankalara, araçlara ve bir gazete binasına zarar veren göstericilere polis zaman zaman müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Yerel güvenlik ve sağlık birimlerinden basına yapılan açıklamalarda ilk belirlemelere göre Valensiya'da 8, Barselona'da ise 6 kişinin gözaltına alındığı, aralarında polislerin de olduğu yaralıların bulunduğu kaydedildi.

Barselona'da yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hasel'in serbest kalması talebi gerekçe gösterilerek, aşırı sol örgütler tarafından organize edilen gösterilerin hafta sonunda daha yüksek katılımlı devam etmesi öngörülüyor.

Ülkede 16 ve 17 Şubat'ta yapılan gösterilerde 60 kişi gözaltına alınmış, aralarında polislerin de olduğu 80'den fazla kişi yaralanmıştı.

Mahkemeye çıkartılan gözaltındaki göstericilerin büyük çoğunluğu serbest bırakıldı.

Yaralananlar arasında olan Barselona'daki bir kadının, polisin kullandığı plastik merminin isabet etmesiyle tek gözünü kaybetmesi tartışmalara neden olurken, İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Hükümet ortağı parti Hasel'in affı için Adalet Bakanlığına başvurdu

Diğer yandan Katalonya'daki öğrenci dernekleri Hasel'e destek için yarın ders bırakma eylemi yaparak, gösterilerine devam edeceklerini duyurdu.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisi de açık bir destek verdiği Hasel'in "ifade özgürlüğü çiğnenerek, haksız bir şekilde hapis cezası aldığını" savunarak, af edilmesi için Adalet Bakanlığına dilekçe verdi.

Hasel'e hakkındaki başka bir suçlamadan 2,5 yıl hapis cezası verildi

Bu arada Twitter'da ve şarkılarında kullandığı bazı ifadelerden dolayı terörizmi yüceltmek, Kral'a ve devletin kurumlarına hakaretten 9 ay hapis cezası alarak cezaevine giren Hasel, hakkında başka bir suçlamadan dolayı 2,5 yıl hapis cezası daha verildi.

Segria kentinde bazı belediye polislerine karşı açılan davada bir şahidi tehdit etmekle suçlanan Hasel'in aldığı 2,5 yıllık hapis cezasının, şu anda çektiği 9 aylık cezanın üzerine eklenebileceği belirtildi.

Hasel, İspanyol devletini suçladı

Hasel, avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yeni cezanın "kendisini daha fazla cezaevinde tutmak için devletin bir operasyonu olduğunu, hiçbir delil bulunmadığını" iddia etti.

Hakkında 2014 yılından bu yana 4 farklı suçtan kesinleşmiş cezası bulunan Hasel'in cezaevine konulması, İspanya'da "ifade özgürlüğü" tartışmaları başlatmıştı.

Unidas Podemos ve aşısı sol görüşlü örgütler Hasel'e açık destek verirken, hükümet, "nefret suçları, krallığa hakaret, İspanyol bayrağına saldırı, terörizmi yüceltme veya dini duygulara saldırı" gibi suç sosyal medya hesaplarında kullanılan ifadelerde suç teşkil eden bazı konuların Ceza Kanunu'nun dışında kalması ve bunlarla ilgili öngörülen hapis cezalarının kaldırılması için Adalet Bakanlığınca bir çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

Barselona, Valencia, İspanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İspanya'daki gösteriler üçüncü gününde de olaylı geçti - Son Dakika


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