Son dakika haberleri | İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan küle döndüYangında kundaklama şüphesi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan küle döndüYangında kundaklama şüphesi

17.07.2022 20:17

Son dakika gelişmesine göre - İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan küle döndü Yangında kundaklama şüphesi İspanya'nın güneyinde devam eden orman yangını ile mücadele devam ederken, 2 bin hektarlık alan küle döndü.

- İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan küle döndü

Yangında kundaklama şüphesi

MADRİD - İspanya'nın güneyinde devam eden orman yangını ile mücadele devam ederken, 2 bin hektarlık alan küle döndü. Yetkililer, yangının doğal sebeplerle çıkmadığını ifade etti.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan Mijas şehri yakınlarında 15 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olan yangında şu ana kadar 2 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi. Yüzde 90 oranında kontrol altına alınan yangın hakkında yürütülen soruşturmada yangının doğal nedenlerle çıkmadığı belirlendi.

Endülüs Bölgesi Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Carmen Crespo, yaptığı açıklamada, alevlerle mücadelenin oldukça iyi gittiğini ifade ederek, yürütülen soruşturma sonucunda yangının doğal nedenlerle çıkmadığını fakat kasıtlı mı yoksa kaza ile mi çıktığı konusundaki araştırmanın hala devam ettiğini bildirdi. Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sonrası çıkan ve 3 gündür devam eden yangınla mücadelede halen 250 itfaiyeci, 7 itfaiye aracı ve 18 hava aracının görev yaptığı belirtildi.

Sıcaklarda 360 kişi öldü

İspanya'da 10 Temmuz'dan bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle bugüne kadar 360 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'da birçok noktada orman yangını

Aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Avrupa'da birçok ülkede orman yangını çıktı. Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarındaki çam ormanlarında çıkan ve 6 gündür devam eden 2 büyük yangında şu ana kadar 11 bin hektarlık alan küle dönerken, alevlerle bin 200 itfaiyecinin mücadele ettiği aktarıldı. Yetkililer, güvenlik nedeniyle yangın bölgesindeki tahliyelerin 14 bini aştığını söyledi.

Portekiz'de ise itfaiye ekiplerinin 5 ayrı orman yangınıyla mücadele ediyor. Portekiz Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, ülkede son bir haftada aşırı sıcaklar nedeniyle çoğunluğu yaşlı 659 kişi hayatını kaybetti. Ülkede hava sıcaklığının yer yer 47 dereceye ulaştığı bildirildi.

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Fransa'da orman yangınları 10 bin hektarlık alana yayıldı Fransa'da orman yangınları 10 bin hektarlık alana yayıldı Son dakika haber... İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor Son dakika haber... İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan küle döndüYangında kundaklama şüphesi - Son Dakika

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