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Son dakika haber: İspanya Dışişleri Bakanı Albares Ukrayna'ya gitti - Son Dakika

Son dakika haber: İspanya Dışişleri Bakanı Albares Ukrayna'ya gitti

08.02.2022 17:14
Son dakika haber: İspanya Dışişleri Bakanı Albares Ukrayna'ya gitti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın davetlisi olarak Kiev'e gitti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın davetlisi olarak Kiev'e gitti.

Albares, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ziyaretinin "yüksek yoğunluklu diplomasi turunun başlangıcı" olduğunu söyledi.

"Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi düşürme, İspanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya desteğini iletme ve diyalog yollarını açık tutma" amacıyla Kiev'e gideceğini kaydeden Albares, bölgedeki durumun çok değişken ve gergin olduğunu ve diyalog yoluyla yeniden yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile yarın görüşecek olan Albares, "Savaş ne bir çözüm ne de bir hipotezdir. Diplomasi yolunu açık tutmalıyız. İspanya'nın sesinin bu krizde duyulmasını istiyoruz çünkü bu bir Avrupa krizidir." dedi.

Albares, Kiev'den sonra AB dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Lyon'a geçecek.

İspanya Dışişleri Bakanı'nın Lyon'un ardından Brüksel'e giderek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltemberg ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüşmesi öngörülüyor.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, İspanya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İspanya Dışişleri Bakanı Albares Ukrayna'ya gitti - Son Dakika


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