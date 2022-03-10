Son dakika haber: İspanya Meclisi'nden kilisede cinsel istismar iddialarının araştırılmasına onay - Son Dakika
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Son dakika haber: İspanya Meclisi'nden kilisede cinsel istismar iddialarının araştırılmasına onay

10.03.2022 19:29
Son dakika haber: İspanya Meclisi'nden kilisede cinsel istismar iddialarının araştırılmasına onay

Son dakika haberleri... İspanya Meclisi, Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarının Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından soruşturulması için onay verdi.

İspanya Meclisi, Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarının Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından soruşturulması için onay verdi.

Mecliste yapılan oylamada, sadece aşırı sağ görüşlü Vox partisi karşı oy kullandı.

Sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile Bask Milliyetçi Partisinin (PNV) girişimiyle kabul edilen kararda, Katolik Kilisesi'nden soruşturma sırasında iş birliğinde bulunması istendi.

El Pais gazetesi, yayımladığı kapsamlı bir araştırmada, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismarlarıyla ilgili İspanya'da toplam 1237 mağdurun olduğunu belirtip, elindeki raporu Vatikan ve İspanya'daki Piskoposlar Konferansı'na sunmuştu.

Siyasi partileri harekete geçiren bu rapor sonrası bazı özerk yönetimler, cinsel istismara karışanları ve mağdurları bulmak için yerel düzeyde komisyonlar kurmuştu.

Konunun şeffaf ve güvenilir şekilde 1940'lı yıllardan bugüne araştırılması halinde Fransa'dakine benzer bir durumla İspanya'da da mağdur sayısının 300 binleri bulacağı belirtiliyor.

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Kamu Denetçiliği Kurumu, Katolik Kilisesi, Koalisyon, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İspanya Meclisi'nden kilisede cinsel istismar iddialarının araştırılmasına onay - Son Dakika


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