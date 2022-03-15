Son dakika haber | İspanya, Sahra Çölü'nden gelen fırtına nedeniyle sarı toz bulutlarıyla kaplandı - Son Dakika
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Son dakika haber | İspanya, Sahra Çölü'nden gelen fırtına nedeniyle sarı toz bulutlarıyla kaplandı

15.03.2022 15:44
Son dakika haber | İspanya, Sahra Çölü'nden gelen fırtına nedeniyle sarı toz bulutlarıyla kaplandı

Gelen son dakika haberine göre Kuzey Afrika'da Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'nın büyük kısmında etkili oldu.

Kuzey Afrika'da Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'nın büyük kısmında etkili oldu.

Son yılların en büyük toz fırtınasını yaşayan İspanya'nın güneyinden kuzeyine birçok şehrinde sokaklar ve arabaların üzerleri sarı tozlarla kaplandı.

Sabah kalktıklarında araçlarını tamamen toz içinde bulan İspanyollar araç yıkama istasyonlarına akın ederken, esnafın da dükkan önlerini ve vitrinlerini temizlediği görüldü.

Başkent Madrid ile Alicante, Segovia, Almeria, Leon, Valladolid, Murcia, Burgos, Avila gibi birçok kenti örten sarı çöl kumu bulutları hava kirliliğini artırdı.

Uzmanlar, özellikle solunum sorunu olan yaşlıların sokağa çıkmaması ve açık havada yapılacak aktivitelerin iptal edilmesi yönünde uyardı.

Celia fırtınasının etkisiyle Sahra Çölü'nden gelen "olağanüstü bir toz bulutu" olduğunu belirten uzmanlar, bu kadar yoğunlukta toz bulutunun İberya Yarımadası'nda çok nadir görüldüğünü, tarihi bir olayın yaşandığını ifade etti.

Toz bulutunun İspanya'daki etkisinin yarın da devam etmesi öngörülüyor.

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Kuzey Afrika, Tragger, İspanya, Sahra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İspanya, Sahra Çölü'nden gelen fırtına nedeniyle sarı toz bulutlarıyla kaplandı - Son Dakika


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