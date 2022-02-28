Son dakika haber | İspanya, Ukrayna sınırındaki ülkelere daha fazla asker göndereceğini açıkladı - Son Dakika
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Son dakika haber | İspanya, Ukrayna sınırındaki ülkelere daha fazla asker göndereceğini açıkladı

28.02.2022 16:51
Son dakika haber | İspanya, Ukrayna sınırındaki ülkelere daha fazla asker göndereceğini açıkladı

Son dakika haberleri... İspanya, Rusya'nın başka ülkelere olası saldırısını önlemek için Ukrayna sınırındaki ülkelere daha fazla asker göndereceğini bildirdi.

İspanya, Rusya'nın başka ülkelere olası saldırısını önlemek için Ukrayna sınırındaki ülkelere daha fazla asker göndereceğini bildirdi.

Savunma Bakanı Margarita Robles, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın diğer komşu ülkelere askeri müdahalede bulunmasını önlemek için Ukrayna sınırındaki ülkelere daha fazla asker göndereceklerini söyledi.

"Rusya Devlet Başkanı her şeyi yapmaya hazır durumda. Öyle geliyor ki Ukrayna'nın tamamını işgal edecek." diyen Robles, "Bugün Ukrayna ama yarın NATO'ya bağlı olmayan diğer komşu ülkeler de benzer risk altında. İspanya, bu endişe verici durum karşısında diğer müttefikleriyle daha fazla askeri birlik gönderecek." ifadesini kullandı.

Robles, İspanya'nın mevcut durumda Estonya, Letonya ve Litvanya'da hava sahasının kontrolü ve gözetim için 350 askerinin bulunduğunu, Bulgaristan'da da 140 İspanyol askerinin görev yaptığını aktararak NATO'nun Rusya'ya yakın olan Baltık ülkelerinin korunması ve sınırlarının güçlenmesi konusunda karar aldığını kaydetti.

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Ukrayna, İspanya, Rusya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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