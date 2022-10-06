İspanya ve Fas'ın ortak operasyonlarında DEAŞ üyesi suçlamasıyla 13 kişi yakalandı

İspanya ve Fas'ın terör örgütü DEAŞ'e yönelik organize ettiği ortak operasyonlarda 13 kişinin yakalandığı bildirildi.

İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya ve Fas polisleri ile Europol'un 4 Ekim'de düzenlediği operasyonlarda İspanyol kentlerinden Melilla'da 10 ve Granada'da 1, Fas tarafında ise 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

Söz konusu 13 kişinin terör örgütü DEAŞ üyesi olmak, terörizmi yücelten faaliyetlerde bulunmak ve terör örgütüne genç yandaşlar bulmaya çalışmakla suçlandıkları kaydedildi.

Operasyonların en yoğun olduğu Melilla'da polisin 12 yere baskın düzenlediği ve çok sayıda belgeye ve elektronik malzemeye el koyduğu ifade edildi.

İspanya'da yakalanan 11 kişinin bu sabah Madrid'deki Ulusal Mahkemeye çıkarıldıkları ve 8'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.