Son dakika haber! İspanyol hükümeti 3 yıllık ekonomik teşvik paketi açıkladı - Son Dakika

Son dakika haber! İspanyol hükümeti 3 yıllık ekonomik teşvik paketi açıkladı

07.10.2020 15:47
Son dakika haber! İspanyol hükümeti 3 yıllık ekonomik teşvik paketi açıkladı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisindeki olumsuz etkilerini azaltmak için üç yıllık teşvik paketi açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisindeki olumsuz etkilerini azaltmak için üç yıllık teşvik paketi açıkladı.

Sanchez, "İspanyol Ekonomisinde Toparlanma, Dönüşüm ve Dayanıklılık Planı" adı altında açıkladığı paketle, 2021-2023 yılları arasında yaklaşık 72 milyar avroluk yatırım gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ekonomideki yapılandırmayı "Yeşil bir İspanya, dijital bir İspanya, cinsiyet eşitsizliği olmayan bir İspanya ve tutarlı ve uyumlu bir İspanya." sloganıyla tanıtan Sanchez, 3 yıllık plana ait yatırımların yüzde 37'sinin çevre, yüzde 33'ünün de dijitalleşmeye aktarılacağını belirtti.

"İspanyol ekonomisinin ikinci modernleşmesinin gerçekleşeceğini" savunan Sanchez, üç yıl içinde uygulanacak önlemler ve teşviklerle GSYH'ye 2,5 puan katkı sağlanacağını, 800 bin kişiye iş yaratılacağını ve gelecek devlet bütçelerine 27 milyar avro aktarılacağını söyledi.

Sanchez, söz konusu teşvik paketinde, altyapılar, enerji geçişi, şirketlerin modernizasyonu ve dijitalleşmesi, bilgi, bilim ve vatandaş ekonomisi dışında kentsel ve kırsal bölgelerde azalan nüfusla mücadele için de yatırım yapacaklarını duyurdu.

Hükümet olarak projelerin ihale ve idari süreçlerini kısıtlayan bürokratik engelleri ortadan kaldıran önlemler alacaklarını kaydeden Sanchez, fonların doğru bir şekilde kullanılmasını garanti etmek için yerel yönetimler ile bakanlıklar arasında komisyon ve izleme birimleri oluşturacaklarını kaydetti.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetince, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında ekonomi tahminleri negatif revize edilerek Kovid-19'dan dolayı 2020 yılında yüzde 11,2'lik ekonomik küçülme beklendiği açıklanmıştı.

Hükümet, önceden yüzde 9,2'lik ekonomik küçülme öngörüsünde bulunmuştu.

İşsizlik rakamlarında ise önceden yüzde 19 olarak tahmin edilen yıl sonu işsizlik oranı, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının da etkisiyle yüzde 17 olarak olumlu yönde revize edildi.

Kovid-19'un etkilerini hafifletmek için AB'nin üye ülkelere yapacağı kurtarma yardımından İtalya'nın ardından en fazla kaynağı alması beklenen İspanya, 72,7 milyar avrosu doğrudan yardım olmak üzere toplamda 140 milyar avroluk fon kullanacak.

AB'nin söz konusu kaynağın kullanımını 2021 ilkbaharında başlatması öngörülüyor.

Pedro Rodriguez Ledesma, Dönüşüm, Yatırım, İspanya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! İspanyol hükümeti 3 yıllık ekonomik teşvik paketi açıkladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız
Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor         
18:27
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı         
17:21
Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı         
16:48
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Cemal Can Canseven'den Cemal Can Canseven'den "Nisa Bölükbaşı ile görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna cevap         
13:00
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:09:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! İspanyol hükümeti 3 yıllık ekonomik teşvik paketi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei