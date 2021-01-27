4 çocuğun camide yangın tüpüyle oyunu güvenlik kamerasında - Son Dakika

Isparta'da bir grup çocuğun, mahallelerindeki camiye girerek yangın tüpüyle oynamaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih Mahallesi'ndeki Hacı Bekir Çırak Camisi'ne gelen 4 çocuk, yangın tüpüyle eğlenmeye çalıştı.
Camide namaz kılınan alan yangın tüpünden çıkan beyaz gazla kaplandı.
Çocukların yangın tüpünü birbirlerine sıkarak eğlendiği anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan cami görevlisinin durumu polise bildirmesinin ardından polis ekipleri camide inceleme yaptı.
Cami görevlisinin çocuklardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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