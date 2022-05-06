Son dakika haber... Isparta'da bir kişinin çevreye rastgele ateş açması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber... Isparta'da bir kişinin çevreye rastgele ateş açması kameraya yansıdı

06.05.2022 23:46
Son dakika haber... Isparta'da bir kişinin çevreye rastgele ateş açması kameraya yansıdı

Son dakika habere göre Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde çevreye rastgele ateş açan H.A'nın tüfeğinden çıkan saçmalar, 3 iş yerine isabet etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

H.A, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, H.A'nın tüfekle çevreye ateş açması yer alıyor.

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Gelendost, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Isparta'da bir kişinin çevreye rastgele ateş açması kameraya yansıdı - Son Dakika


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