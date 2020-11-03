Son dakika haber! Isparta'da çaldıkları keçileri Burdur'da sattılar - Son Dakika

Isparta'da merkeze bağlı Yazısöğüt köyünden çaldıkları keçileri Burdur hayvan pazarında satan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 2 Kasım Pazartesi günü merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahsa ait 2 keçi ağıldan çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleriyle birlikte koordineli yapılan çalışmalarda L.C. ve M.Ş. isimli şüphelilerin çaldıkları hayvanları Burdur'daki hayvan pazarında sattıkları tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler kiraladıkları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA