Son dakika haber... ISPARTA'DA CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNDE BULUNAN 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

ISPARTA'da sosyal medyada telefon numaralarını ve fotoğraflarını paylaşarak cinsel ilişki teklifinde bulundukları belirlenen 25 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformu aracılığıyla telefon ve fotoğraf paylaşarak, bağlantı kurdukları kişilere cinsel ilişki teklifinde bulunan kadın ve erkek şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan araştırmada 25 şüphelinin adresi tespit edildi. Evlere yapılan baskında polis, şüphelilere gözaltına alındıktan sonra haklarına adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ihbar ve şikayetler doğrultusunda özellikle kumar, uyuşturucu ve fuhuş konularına yönelik çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı

Vatandaşlarımızın duyarlılığı, intikal eden ihbar ve şikayetler doğrultusunda özellikle fuhuş, uyuşturucu ve kumar konularıyla ilgili çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Şehrimizin maddi ve manevi hukukunun korunması ve şehrimizin huzurunu devam ettirme yolunda duyarlılıklarıyla her daim yanımızda olan kıymetli hemşehrilerimizin, her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.