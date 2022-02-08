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Son dakika haber... Isparta'da evinde ölü bulunan kişinin kardeşleri "donarak ölüm" iddialarını yalanladı - Son Dakika

Son dakika haber... Isparta'da evinde ölü bulunan kişinin kardeşleri "donarak ölüm" iddialarını yalanladı

08.02.2022 12:11
Son dakika haber... Isparta'da evinde ölü bulunan kişinin kardeşleri "donarak ölüm" iddialarını yalanladı

Son dakika gelişmesine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan kişinin kardeşleri, ağabeylerinin donarak öldüğü iddialarını yalanladı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan kişinin kardeşleri, ağabeylerinin donarak öldüğü iddialarını yalanladı.

Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, vefat eden Ramazan Nazlı'nın kardeşlerini makamına davet ederek basın açıklaması yaptı.

Ramazan Nazlı'nın ölüm raporunda kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğinin belirtildiğine dikkati çeken Şimşek, "Yalvaç ilçemizde cumartesi günü hiçbir elektrik kesintisi olmamıştır. Ölen ağabeyimizin ölüm raporunda da kalp yetmezliğinden öldüğü belli olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Kalp krizi sonucu vefat etti"

Nazlı'nın kardeşi Haydar Nazlı da ağabeyinin donarak öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ağabeyinin sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiğini belirten Nazlı, "Solunum yetmezliği ve kalbinde sorun vardı. 5 yıl önce akciğer tedavisi gördü. Çıkan haberler bizi ailecek çok üzüyor. Yalan yanlış haberlere inanmayın. Ağabeyim tamamen kalp krizi sonucu vefat etti." dedi.

Nazlı'nın diğer kardeşi Bülent Nazlı da yalan haber yapanları kınadığını vurgulayarak, "Ağabeyimin ne paraya, ne yemeğe, ne de kıyafete ihtiyacı vardı. Biz ağabeyimize her zaman bakıyorduk." ifadesini kullandı.

Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde 6 Şubat'ta ölü bulunan Ramazan Nazlı'nın "donarak öldüğü" iddiaları üzerine Valilik, hayatını kaybeden kişinin evinde elektrik akımının faal olduğunu ve kurulu sobasını kullanmadığının tespit edildiğini bildirilmişti.

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Ramazan Nazlı, Haluk Şimşek, Isparta, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Isparta'da evinde ölü bulunan kişinin kardeşleri 'donarak ölüm' iddialarını yalanladı - Son Dakika


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