Son dakika haber: Isparta'da firari hükümlü operasyonla yakalandı - Son Dakika

Isparta'da polis ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin Çünür Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen polis ekibi, firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
M.G'nin "Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma" suçundan 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamam M.G, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
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