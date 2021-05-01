Son dakika haber: Isparta'da firari hükümlü operasyonla yakalandı - Son Dakika

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin Çünür Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için