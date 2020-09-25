Son dakika haber... Isparta'da gasp şüphelisi şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Isparta ili Aksu ilçesi Yılanlı köyünde 24 Ağustos 2020 tarihinde gasp olayı yaşandı. Olayın ardından Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, düzenledikleri operasyonla kimliği tespit edilen M.Ç. isimli şüpheli şahsı 25 Eylül 2020 tarihinde yakaladı. Keçiborlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

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