Isparta'da 20 yaşındaki kız evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Isparta'da 20 yaşındaki kız evinde ölü bulundu

24.02.2022 22:07

Isparta'da 20 yaşındaki kız evinde ölü bulundu Kokudan rahatsız olan komşularının ihbarı üzerine olay ortaya çıktı Isparta'da 20 yaşındaki genç kız, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Isparta'da 20 yaşındaki kız evinde ölü bulundu

Kokudan rahatsız olan komşularının ihbarı üzerine olay ortaya çıktı

ISPARTA - Isparta'da 20 yaşındaki genç kız, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kokudan rahatsız olan komşularının ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda genç kız ölüm sebebi araştırılıyor.

Olay, Isparta Zafer Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir dairede yoğun koku sebebiyle apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucu kokunun bir daireden geldiği anlaşıldı. Dairenin kapısının açılmaması üzerine ekipler aşağı pencereden daireye girdiğinde 20 yaşındaki Merve Başkal'ın hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Merve Başkal'ın kaybettiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemede genç kızın üç-dört gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Merve Başkal'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni ve zamanının belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Isparta'da 20 yaşındaki kız evinde ölü bulundu
Isparta'da 20 yaşındaki kız evinde ölü bulundu
Isparta'da 20 yaşındaki kız evinde ölü bulundu

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Isparta'da bir kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu Isparta'da bir kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu Isparta'da güvenlik tedbiri alınmadan yapılan dış cephe temizliği kamerada Isparta'da güvenlik tedbiri alınmadan yapılan dış cephe temizliği kamerada

112 Acil Çağrı, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 20 yaşındaki kız evinde ölü bulundu - Son Dakika


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