Son dakika: İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 3 yaralı

02.07.2022 15:33

Son dakika haberlerine göre İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 3 yaralı Isparta'da iş makinesinin yeraltındaki doğalgaz borusunu patlamasının ardından yangın çıktı.

İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 3 yaralı

ISPARTA - Isparta'da iş makinesinin yeraltındaki doğalgaz borusunu patlamasının ardından yangın çıktı. Yangında iş makinesi tamamen yanarken, belediye personeli 3 işçi yaralandı.

Olay, Mehmet Tönge Mahallesi 248 Cadde'de meydana geldi. Isparta Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yol yapım çalışması sırasında asfalt kazıma için kullandığı iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Patlama sonrası kıvılcımın yol açmasıyla iş makinesi alev aldı. Yangında 3 işçi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri ve doğalgaz firmasına ait ekipler sevk edildi. İşçileri olay yerinde ilk müdahaleleri yapılırken, ambulanslarla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındılar.

Polis ekipleri, yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz hattındaki vana kapatılırken, iş makinesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Son dakika... İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, çıkan yangında 3 işçi yaralandı Son dakika... İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, çıkan yangında 3 işçi yaralandı Yol çalışması esnasında doğalgaz borusu patladı Yol çalışması esnasında doğalgaz borusu patladı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 3 yaralı - Son Dakika
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