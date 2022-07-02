Olay, Mehmet Tönge Mahallesi 248 Cadde'de meydana geldi. Isparta Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yol yapım çalışması sırasında asfalt kazıma için kullandığı iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Patlama sonrası kıvılcımın yol açmasıyla iş makinesi alev aldı. Yangında 3 işçi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri ve doğalgaz firmasına ait ekipler sevk edildi. İşçileri olay yerinde ilk müdahaleleri yapılırken, ambulanslarla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındılar.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 3 yaralı - Son Dakika

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