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Son dakika haber! Isparta'da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber! Isparta'da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

29.09.2021 10:45
Son dakika haber! Isparta'da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Son dakika haberler: Isparta'da bir iş yerinin kolon kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Isparta'da bir iş yerinin kolon kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Gazi Kemal Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kolon kaplamasının içinden kedi sesi geldiğini duyan iş yeri sahibi durumu Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin yerini tespit etti. Ekipler daha sonra kolonun kaplamasını keserek, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü. - ISPARTA

Son dakika haber! Isparta'da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Isparta'da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Isparta'da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Isparta'da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Isparta'da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta, İtfaiye, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Isparta'da iş yerinin kolonuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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