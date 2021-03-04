Son dakika haber! Isparta'da kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Isparta'da kaçak cep telefonu operasyonu
04.03.2021 15:06
Son dakika haber: Isparta'da emniyet ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 20 adet sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Isparta'da emniyet ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 20 adet sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Mart'ta bir şahsın aracında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, toplam 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 839 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı (kulaklık, powerbank, hoparlör, usb kablosu, flash bellek) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
Son Dakika Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor