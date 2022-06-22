Son dakika haber! Isparta'da kadın cinayeti - Son Dakika
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Son dakika haber! Isparta'da kadın cinayeti

22.06.2022 09:52
Son dakika haber! Isparta'da kadın cinayeti

Son dakika haberleri... Isparta'da bir şahıs, tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürerek kaçtı.

Isparta'da bir şahıs, tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürerek kaçtı. Polis ekipleri her yerde cinayet şüphelisini arıyor.

Isparta'da dini nikahlı eşi Rabia Aydınlı ile görüşmek için Hızırbey Mahallesi 111. Cadde üzerindeki evlerine giden A.Y. (40), aile fertleriyle tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla evin içinde rastgele ateş açtı. Rabia Aydınlı ve annesi Ayfer Aydınlı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralanırken, A.Y. olay yerinden kaçtı. Aile yakınlarının yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Ayfer Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

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Son dakika haberleri: 2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldürüp kaçtı Son dakika haberleri: 2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldürüp kaçtı Isparta'da eş zamanlı fuhuş operasyonu Isparta'da eş zamanlı fuhuş operasyonu
Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Isparta'da kadın cinayeti - Son Dakika

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