Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı - Son Dakika

Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı

27.11.2020 15:21

Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı Mehmet Aydemir'in oğlu Lütfi Aydemir: "Babamın ölümüne neden olan kişi elini kolunu sallayarak geziyor.

Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı

Mehmet Aydemir'in oğlu Lütfi Aydemir: "Babamın ölümüne neden olan kişi elini kolunu sallayarak geziyor. Tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

ISPARTA - Isparta'da alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün otomobiline arkadan çarpmasıyla kaza yapan ve sonrasında sedyeden düşürülen Mehmet Aydemir, 56 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan Yakup S. hakkında 'taksirle adam öldürme' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mehmet Aydemir'in oğlu Lüfti Aydemir, Yakup S.'nin kaza günü alkollü ve ehliyetsiz olduğunu belirterek, "Kendisinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Kaza 8 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Isparta- Gönen yolunda meydana geldi. Yakup S. idaresindeki 32 LS 112 plakalı otomobil, seyir halindeyken Mehmet Aydemir'in kullandığı 32 LT 844 plaka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 32 LT 844 plakalı araç, orta refüje çıktı ve takla atarak bir ağaca çarptı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaca çarpan araçta sıkışan Mehmet Aydemir, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılarak, sedyeye alındı. Bu sırada sedyenin ayağının kapanmasıyla Aydemir yere düştü. Daha sonra tekrar sedyeye alınan Mehmet Aydemir, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 56 gün yoğun bakımda yatan Aydemir, 3 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuş

Öte yandan Jandarmanın kaza tutanaklarında Yakup S.'nin 1.86 promil alkollü olduğu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine 15.01.2024 tarihine kadar geçici süreyle el konulduğu yer aldı.

Yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartı getirildi

Olayın ardından Yakup S. hakkında 'taksirle adam öldürme' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Isparta 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Yakup S. hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartı getirildi.

"Tutuklama talebimiz yerine getirilmedi"

Olayla ilgili açıklamada bulunan Mehmet Aydemir'in oğlu Lütfi Aydemir, kazanın nasıl olduğunu anlattı. Babası Mehmet Aydemir'in 8 Haziran'da Gönen ilçesi tarafından kent merkezine doğru gelirken, bir aracın arkadan çarpmasıyla kaza yaptığını ifade eden Aydemir, "Sonra babamın arabası orta refüje çıktı ve yan yattı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Babamı araçtan çıkardıktan sonra sedyeye aldılar, o sırada babamı sedyeden düşürdüler, sonra tekrar sedyeye alıp, ambulansla götürdüler. Olay 21.00 sularında oldu ancak bizim haberimiz sabah 6.30 gibi oldu. Babam 56 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat etti. Sonraki süreçte babamın arabasına çarpan sürücüyle ilgili kaza raporlarından bir şeyler öğrendik. Kaza raporunda babamın arabasına çarpan sürücünün alkollü ve daha önce alkolden dolayı ehliyetinin alınması nedeniyle ehliyetsiz olduğu yer alıyor. Alkollü araç kullandığından o kişinin ehliyetine daha önce 5 yıl süreliğine el konulmuş. Bu kişi daha önce de alkollü olarak yakalanmış oldu. Biz bu şahıs hakkında tutuklama talebi ilettik. Ancak bu talepler yerine getirilmedi" dedi.

"Sadece adaletin yerine gelmesini istiyoruz"

Son aylarda farklı illerde alkollü sürücülerle ilgili 2 kaza gördüğünü ve bu kazalarda ehliyetsiz, alkollü bir sürücünün 4 yaşındaki kızın ölümüne neden olmaktan dolayı tutuklandığını ileri süren Aydemir, "Ancak Isparta'da böyle bir durum söz konusu olmadı. İlk duruşmada bize söylenen adli kontrol verilmesi yurtdışı yasağı getirilmesi. Biz sadece adaletin yerine gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Sedyeden düşürülmesiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı"

Kaza sonrası babası Mehmet Aydemir'in sedyeden düşürülmesi olayına da değinen Lütfi Aydemir, "İtfaiye ekipleri, araçtan çıkardıkları babamı sedyeye koyuyorlar. Sedyenin ayağı kapanıyor ve babam yere düşüyor. Sağlıkçılarla alakalı herhangi bir işlem yapılmadı. O sürücü daha önce de alkolden ehliyetini kaptırmış ve alkollü olarak babamın ölümüne neden oldu. Şimdi kendisi elini kolunu sallayarak geziyor. Bu konuda işlem yapılmasını istiyoruz" dedi.

Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı
Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı
Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı
Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı
Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı
Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı
Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı

Mehmet Aydemir, Isparta, Dava, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı - Son Dakika


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