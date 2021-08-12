Son dakika haber! Isparta'da otobüsten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Isparta 'da özel halk otobüsünden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir kötü haber de Valencia'dan! Antrenmana katılmadı

Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek