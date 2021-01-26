Son dakika haber... Isparta'da polis memurunun mesaiye giderken karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber... Isparta'da polis memurunun mesaiye giderken karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

26.01.2021 13:05
Son dakika haber... Isparta'da polis memurunun mesaiye giderken karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Isparta'da polis memurunun ağır yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Isparta'da polis memurunun ağır yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mesaiye giden polis memuru Bahadır Dinç'in kullandığı 32 AAZ 915 plakalı motosikletin, 23 Ocak'ta Dost Pet Kavşağı'nda, Mehmet U. idaresindeki 15 EU 472 plakalı otomobille çarpıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, polis memuru Bahadır Dinç'in motosikletiyle seyir halindeyken kavşaktan ana yola çıkan otomobille çarpışması ve sonrasında düşmesi yer alıyor.

Öte yandan, Isparta Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilen Dinç'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

DOST Partisi, Polis Memuru, Isparta, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Isparta'da polis memurunun mesaiye giderken karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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