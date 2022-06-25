Son dakika haber: Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

25.06.2022 13:54
Son dakika haber: Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Isparta'da telefonla aradığı kişinin 600 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Isparta'da telefonla aradığı kişinin 600 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kutlubey Mahallesi'nde yaşayan Ü.S'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, 600 bin lira bulunan çantayı elden teslim aldı.

Durumu yakınlarına anlatması üzerine dolandırıldığını anlayan Ü.S, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan araştırma kapsamında 47 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi.

Şüphelinin çantayı aldıktan sonra izini kaybettirmek için uzun süre sokaklarda dolaştığı ve caminin abdesthanesinde kıyafetlerini değiştirdiği tespit edildi.

Isparta Otogarı'ndan Şanlıurfa'ya giden zanlının birkaç gün sonra Antalya'nın Kumluca ilçesine geçtiğinin tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğüyle irtibat kuruldu.

Kumluca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Isparta'ya getirilen şüpheli M.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kumluca, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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