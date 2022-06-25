Isparta Otogarı'ndan Şanlıurfa 'ya giden zanlının birkaç gün sonra Antalya 'nın Kumluca ilçesine geçtiğinin tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğüyle irtibat kuruldu.

Kutlubey Mahallesi'nde yaşayan Ü.S'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, 600 bin lira bulunan çantayı elden teslim aldı.

Kaynak: AA

Kumluca, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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