Trafik kazasında hayatını kaybeden iki gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Emre K'nin kullandığı 42 AGZ 854 plakalı otomobil, dün Aliköyü Kavşağı'nda, Bünyamin Topbaş ve Mustafa Sarı'nın bulunduğu motosikletle çarpışmıştı. Kazada, Topbaş olay yerinde, Sarı ise kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Isparta 'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 2 gencin cenazesi defnedildi.

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