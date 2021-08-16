Son dakika haber: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlıdan ikisi, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin üst aramasında, 645 kullanımlık bonzai emdirilmiş kağıt, 26,9 gram sentetik uyuşturucu, 21,3 gram eroin, 2,68 gram esrar, 38,5 gram toz sentetik ecza, 3 sentetik ecza, 3,2 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir ve aparatlar ele geçirildi.

Isparta 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 kişiden ikisi tutuklandı.

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