Son dakika haber... Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerden A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili A.Ç, Y.U, H.D, H.Ç. ve M.A.B. gözaltına alındı.

İlçede şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, araçta ve içindekilerin üzerinde 12 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram esrar, 5 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı, paketlemede kullanılan kilitli 6 poşet buldu, satıştan elde edildiği tahmin edilen 930 liraya el koydu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Senirkent ilçesi ve köylerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret