Üye Girişi
Son dakika haber... Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı - Son Dakika

Son dakika haber... Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı

04.08.2021 23:17
Son dakika haber... Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı.

Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı.

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürüyor.

Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.

Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.

Hava karardığında da görev yapacak helikopterler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.

Isparta Havalimanı, Ukrayna, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Voleyboldaki teknik direktörümüzün bu ekibi nasıl kurduğu üzerinde bazı şeyler anlattılar, hocayla konuşacağız 23:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Voleyboldaki teknik direktörümüzün bu ekibi nasıl kurduğu üzerinde bazı şeyler anlattılar, hocayla konuşacağız Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler 22:49 Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yanan ormanlar imara açılacak mı?" sorusuna yanıt: Böyle bir yetki vermedim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarında terör izi iddialarına yanıt: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var 21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarında terör izi iddialarına yanıt: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı, bölgeden siren sesleri geliyor 21:23 Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı, bölgeden siren sesleri geliyor Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil 20:46 Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı 20:32 Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın için sağlam girdiler, yaralı çıktılar 19:38 Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın için sağlam girdiler, yaralı çıktılar

Son Dakika Haberleri
19:44 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
19:28 Çekimde bayılınca bayılınca beyninde tümör olduğu anlaşılan Hülya Duyar'ın tümörü alındı
19:20 Tarkan'dan takdir toplayan hareket! Yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu
19:08 Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum
18:52 Göçük altında kalan işçi hayata böyle umutla baktı
18:38 İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler
18:37 Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde ziyaret! Güncel konular değerlendirilecek
18:36 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı
18:16 Türk Hava Kurumu'na, CHP'li başkanların açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ziyareti gerçekleşti
17:34 Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı
Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir         
23:32
Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor Milas'ta iskelede toplanan vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor         
22:59
Vitor Pereira yeni transfer Steven Caulker'ın üzerini çizdi! Takımdan ayrılması gündemde Vitor Pereira yeni transfer Steven Caulker'ın üzerini çizdi! Takımdan ayrılması gündemde         
22:47
Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti         
22:12
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor: Yerleşim bölgelerindeki yangın oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor: Yerleşim bölgelerindeki yangın oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır         
21:44
Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz         
21:08
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında         
19:27
Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı         
18:36
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler         
18:16
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 23:41:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Isparta Havalimanı'na gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement