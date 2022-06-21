Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Isparta ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Münir Karaloğlu, İstanbul, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Isparta merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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