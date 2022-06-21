Son dakika haber | Isparta merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Isparta merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

21.06.2022 16:06
Son dakika haber | Isparta merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Isparta ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Isparta ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Isparta ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurt dışından iş vadiyle getirilen kadınları fuhşa zorladıkları, teşvik ettikleri, fuhuş için yer sağlayıp, aracılık ettikleri ileri sürülen B.G, A.C. ve V.Y yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Münir Karaloğlu, İstanbul, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Isparta merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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