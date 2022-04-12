Son dakika haber | İsrail, 2021'de silah ihracatında "büyük artış" yaşandığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | İsrail, 2021'de silah ihracatında "büyük artış" yaşandığını açıkladı

12.04.2022 16:40
Son dakika haber | İsrail, 2021'de silah ihracatında "büyük artış" yaşandığını açıkladı

Son dakika haberleri: İsrail Savunma Bakanlığı, ülkesinin 2021'deki askeri ihracatının 11,3 milyar dolarla rekor bir seviyeye ulaştığını bildirdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, ülkesinin 2021'deki askeri ihracatının 11,3 milyar dolarla rekor bir seviyeye ulaştığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in 2021 yılı askeri ihracatına ilişkin verileri paylaştı.

İsrail'in 2021'de imzaladığı yeni anlaşmaların sayısının 2020'ye göre yüzde 30'dan fazla arttığı kaydedilen açıklamada, askeri ihracatın da 2021'de 11,3 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdığı aktarıldı.

Bakanlık verilerine göre, ihracat yapılanlar arasında en büyük pay yüzde 41 ile Avrupa oldu.

Avrupa'yı, yüzde 34 ile Asya ve Pasifik bölgeleri, yüzde 12 ile Kuzey Amerika, yüzde 7 ile "İbrahim Anlaşması" olarak adlandırılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzalayan ülkeler BAE, Bahreyn, yüzde 3 ile Afrika ve yüzde 3 ile de Latin Amerika takip etti.

Açıklamada, "ihracatın yüzde 20'sini füze ve hava savunma sistemleri, yüzde 15'ini eğitim ve eğitim hizmetleri, yüzde 9'unu insansız hava araçları (İHA) sistemleri ve İHA, yüzde 9'unu radar ve elektronik savaş, yüzde 9'unu insanlı hava araçları ve aviyonik, yüzde 5'ini de gözetleme ve optoelektronik, yüzde 7'sini silah istasyonları ve rampalar, yüzde 7'sini zırhlı personel taşıyıcıları ve araçları, yüzde 6'sını muhabere sistemleri, yüzde 4'ünü akıllı, bilgi ve siber sistemler, yüzde 4'ünü mühimmat ve silahlanma ve yüzde 2'sini diğer bazı hizmetlerin oluşturduğu" bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın "2021'de savunma anlaşmalarının yeni bir zirveye ulaşmasının, İsrail devletinin güvenliğini güçlendirdiği" ifadesine de yer verildi.

Savunma Bakanlığının, dünya çapındaki ortaklarla iş birliği yaptığını ifade eden Gantz, bölgedeki ilişkileri güçlendirerek ve dünya genelindeki ülkelerle yeni ilişkiler kurarak, pazarını genişlettiğini aktardı.

Gantz, güvenlik ilişkilerinin, İsrail'in siyasi ilişkilerinin ve diğer ülkelerle iş birliği yapma yeteneğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu bağları güçlendirmek ve yeni güvenlik ortaklıkları oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

İsrail Savunma Bakanlığı geçen yıl yaptığı açıklamada, 2020'deki silah ihracatından 8,3 milyar dolar gelir elde edildiğini bildirmişti.

YORUMLAR
500
Netanyahu'yu ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayan İsrail Başbakanı hükümetin istifa etmeyeceğini söyledi Netanyahu'yu ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayan İsrail Başbakanı hükümetin istifa etmeyeceğini söyledi BonaBant'tan Amerika'ya ihracat BonaBant'tan Amerika'ya ihracat

Kuzey Amerika, İhracat, İsrail, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İsrail, 2021'de silah ihracatında 'büyük artış' yaşandığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Hindi anlamına gelen "Turkey" yerine Türkiye'yi tercih ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 16:53:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İsrail, 2021'de silah ihracatında "büyük artış" yaşandığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement